В Минске на улице Тимирязева демонстранты сооружают баррикады из подручных средств.

В Минске участники Марша героев пытаются строить баррикады.

Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода".

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Отмечается, что на улице Тимирязева демонстранты сооружают баррикады из подручных средств.

В Дроздовском районе против участников акции были применены световые и шумовые гранаты. При этом в МВД страны эту информацию опровергли.

В то же время в разных районах столицы продолжаются задержания правоохранителями протестующих.

Как сообщает tut.by, на улице Тимирязева в Минске недалеко от перекрестка Саперов сотрудники ОМОНа в черном и со щитами растянули колючую проволоку и в нее на полной скорости влетели два мотоцикла ГАИ. Проволока прорвалась и, отскочив, зацепила людей, которые оказались рядом. «Возле проволоки лежал человек. К нему подъехала скорая», — пишет издание.

Ситуация в Беларуси: хроника

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками.

В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать «в случае обострения ситуации в части внешних угроз».

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: Светлана Закелова