Отмечается, что возвращение бывшего премьера позволит консерваторам не проиграть выборы.

Положение премьер-министра Великобритании Риши Сунака пошатнулось. В Консервативной партии назревает бунт.

Издание Daily Mail пишет, что среди консерваторов идут разговоры о том, что возвращение бывшего премьера Бориса Джонсона – единственный способ спасти партию от разгрома на выборах.

Социологические исследования показали, что лейбористы могут получить вдвое больше голосов на предстоящих выборах в 2025 году. Так, опросы дают лейбористам 41-45%, а консерваторам – 22-29%.

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"Через шесть-восемь недель мы будем иметь в опросах более 15%, а тори начнут опускаться ниже 20%. В этот момент от пяти до десяти депутатов поймут, что игра окончена, и перейдут к нам. Тогда игра окончена. Это будет последнее правительство на нашей памяти, где у тори большинство. Мы их уничтожим", — цитирует издание одного из представителей популистской партии Reform UK Найджела Фаража.

На популярность популистов Фаража реагируют партийные доноры. Одна из компаний перечислила этой партии сразу 100 тысяч фунтов. Стоит отметить, что эта же компания за 20 лет перечислила тори 640 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что Джонсона до сих пор не вернули на должность лишь из-за отсутствия мандата. Замена Сунака на другого политика из Палаты общин ситуацию "скорее ухудшит, чем улучшит".

Джонсон может вернутся в парламент, ели кто-нибудь уступит ему место. После этого нужно будет собрать 53 подписи под письмом о недоверии Сунаку. Другой вариант – назначение соратницы бывшего премьера Прити Пател временным премьером.

Отношение Джонсона к Украине - последние новости

Борис Джонсон во время своего премьерства стал хорошим другом для Украины. Он один из первы политиков, которые бросились помогат Киеву после полномасштабного вторжения России в Украину.

После того, как он ушел со своего поста, не раз критиковал политику нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, а также партнеров. По его словам, Британия должна срочно предоставить больше оружия, в котором нуждается Киев.

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