Экс-премьер Великобритании не понимает, почему партнеры медлят с поставками оружия для Украины.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон резко раскритиковало правительство страны из-за его политики в отношении Украины.

В колонке для журнала Spectator Джонсон пишет, что Британия должна срочно предоставить больше оружия, в котором нуждается Киев.

"Чего, черт возьми, мы ждем?",- спросил Джонсон, обращаясь к Западу.

Бывший премьер-министр призвал Великобританию предоставить гаубицы, больше крылатых ракет Storm Shadow и помочь беспилотными технологиями, "если мы можем".

Джонсон подчеркнул, что решение предоставить больше оружия Украине может быть "относительно тривиальной тратой за исключительное потенциальное вознаграждение". Он призвал к "повышенной срочности в отношении нашей программы военной помощи".

По его словам, украинцы хотят не теплых слов, а "оружия, чтобы довести дело до конца, и поэтому я просто не понимаю, почему мы медлим".

"Почему мы всегда такие медленные? Как мы можем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали Путина, и мы делаем то же самое сегодня", - пишет Джонсон.

Политик обратился не только к Великобритании, но и к США и другим западным странам.

"Если Путин одержит победу - и все, что ему нужно сделать, чтобы заявить о победе, - это удержаться по крайней мере на куске территории, которую он захватил с 24 февраля 2022 года, - ужасное известие облетит мир: что это был момент, когда демократии пообещали противостоять автократиям, а мы провалили это. История Украины будет об украинском войске с львиным сердцем, которое предал Запад", - написал он.

Как Британия помогает Украине

Ни одна западная страна не отправила в Украину свои войска, но США оказали военную помощь более чем на 43 миллиарда долларов. Великобритания является вторым по величине донором, в настоящее время выделив 5,7 миллиарда долларов, в том числе 2,8 миллиарда долларов в 2022 году и обязавшись соответствовать этому финансированию в 2023 году. Она также участвует в программе обучения 30 тысяч украинских военных до конца года.

Британия предоставляет высокоточные ударные ракеты большой дальности та недавно взяла на себя обязательство обучать украинских пилотов скоростных реактивных самолетов, но заявила, что боевые истребители на данный момент поставлять не будут.

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил во время своего назначения, что он с нетерпением ждет "продолжения поддержки Великобританией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина".

"Под руководством этого премьер-министра речь идет о Риши Сунака - УНИАН) Великобритания первой отправила в Украину ракеты большой дальности и провела международную конференцию, которая собрала более 60 миллиардов долларов на восстановление и реконструкцию Украины. Мы также усилили нашу поддержку, направив основные боевые танки", - прокомментировал представитель британского правительства.

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