В коме парень сам дважды переболел коронавирусом, но родные пока не знают, как рассказать ему о пандемии.

В Великобритании нашли юношу, который до сих пор не знают о пандемии COVID-19. 19-летний Джозеф Флавилл провел почти год в коме и только сейчас приходит в себя.

Об этом говорится в новости ТСН.

Читайте такжеВ Великобритании прививку от коронавируса получили уже 8 миллионов человекЮноше ничего неизвестно ни о коронавирусе, ни о локдауне. В прошлом году в марте его сбила машина, и на следующие 11 месяцев парень оказался в коме.

При этом дважды за это время у пациента был положительный тест на коронавирус. Оба раза британец выздоровел.

На днях юноша пришел в себя и теперь понемногу восстанавливается. Семья и врачи до сих пор не знают, как лучше рассказать парню о переменах, случившихся в мире за последний год.

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Автор: УНИАН