В Израиле закрыли оставшиеся COVID-отделения, поскольку уровень заражения коронавирусом продолжает снижаться.
Читайте такжеВ Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидомОб этом пишет Ynet.
В понедельник медицинский центр имени Хиллеля Яффе в Хадере и медицинский центр Баруха Паде в Тверии окончательно закрыли.
Оставшихся пациентов перевели на лечение в отделения терапии.
Медицинских работников переведут на их предыдущее место работы.
«Если возникнет необходимость, мы снова откроем отделения, но надеемся, что в этом не будет необходимости», - отметили в больнице.
Отмечается, что после проведения 24000 тестов в понедельник было обнаружено только 93 новых случая вируса, что указывает на положительный результат в 0,3%.
Всего по стране в настоящее время госпитализированы с COVID-19 308 человек, из них 187 в тяжелом состоянии и 113 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Это самое низкое количество серьезных пациентов с COVID-19 с июля 2020 года.
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