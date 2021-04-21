Медицинских работников переведут на их предыдущее место работы.

В Израиле закрыли оставшиеся COVID-отделения, поскольку уровень заражения коронавирусом продолжает снижаться.

Читайте такжеВ Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидомОб этом пишет Ynet.

В понедельник медицинский центр имени Хиллеля Яффе в Хадере и медицинский центр Баруха Паде в Тверии окончательно закрыли.

Оставшихся пациентов перевели на лечение в отделения терапии.

Медицинских работников переведут на их предыдущее место работы.

«Если возникнет необходимость, мы снова откроем отделения, но надеемся, что в этом не будет необходимости», - отметили в больнице.

Отмечается, что после проведения 24000 тестов в понедельник было обнаружено только 93 новых случая вируса, что указывает на положительный результат в 0,3%.

Всего по стране в настоящее время госпитализированы с COVID-19 308 человек, из них 187 в тяжелом состоянии и 113 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Это самое низкое количество серьезных пациентов с COVID-19 с июля 2020 года.

Коронавирус в Израиле

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская