Большинство случаев миокардита зарегистрировано среди людей в возрасте до 30 лет.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о десятках случаев воспаления сердца, которые были обнаружены среди более 5 млн вакцинированных людей, в основном после второй дозы вакцины Pfizer.

Читайте такжеВ Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировано смертей от COVID-19 за сутки"Министерство здравоохранения в настоящее время изучает, есть ли превышение заболеваемости и может ли это быть связано с вакцинами", - сказал координатор программ по борьбе с пандемией в Израиле Нахман Эш, добавив, что пока никаких выводов не сделано, передает Reuters.

По его словам, большинство случаев миокардита зарегистрировано среди людей в возрасте до 30 лет. Определить связь между заболеванием сердца и вакцинацией будет сложно, потому что миокардит может быть вызван различными вирусами. Аналогичное количество случаев воспаления сердца было зарегистрировано в предыдущие годы, добавил эксперт.

Компания Pfizer заявила, что поддерживает регулярные контакты с министерством здравоохранения Израиля для проверки данных о своей вакцине. В частности, компания заявила, что «осведомлена об израильских наблюдениях за миокардитом, который произошел преимущественно среди молодых людей, получивших вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19».

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Автор: Ирина Погорелая