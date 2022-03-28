На звуки стрельбы отреагировали полицейские, которые находились неподалеку. Нападавших ликвидировали на месте.

В израильском Хадере террористы открыли огонь по автобусной остановке, в результате нападения погибли два человека, еще пятеро – ранены.

Об этом сообщают Новости Израиля.

По уточненной информации правоохранителей, все раненые – случайные прохожие, первыми жертвами стали полицейские МАГАВ. Последние были в гражданской одежде, что вызвало разногласия в официальных сообщениях полиции.

Террористы напали возле автобусной остановки, убив бойцов в штатском, отобрали у них оружие.

На звуки стрельбы отреагировали полицейские, которые находились неподалеку. Нападавших ликвидировали на месте.

Инцидент квалифицировали как теракт. Злоумышленниками оказались жители Умм аль-Фахма.

"Исламский джихад" в Секторе Газа назвал содеянное "ответом на воровской саммит": именно в этот день проходит открытие встречи глав МИД арабских стран с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

Сообщается, что "все участники саммита осудили это нападение и выразили соболезнования семьям погибших и пожелания выздоровления раненым".

В этот вечер 20 лет назад, 27 марта 2002 года, палестинский террорист взорвал себя в ресторане отеля "Парк" в Нетании в разгар пасхального Седера. Жертвами стали 30 мирных израильтян, большинство из них - старше 70 лет.

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