В первые минуты Огонь не обжигает, имеет температуру человеческого тела и напоминает теплые лучи солнца.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 15 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира.

Как сообщает специальный корреспондент "УНИАН" Анна Горпинченко из Иерусалима, чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14:50 по Киеву.

Паломники умывались Благодатным огнём, освящая лица, одежды и приветствовали друг друга на разных языках "Христос Воскресе!" - "Воистину Воскресе!" Это момент всеобщей огромной радости, поэтому в Иерусалиме сложилась традиция поздравлять друг друга с Пасхой сразу после Схождения Огня.

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Люди передавали Огонь всем, кто находился в храме. Также его смогли получить все ожидающие чуда схождения у храма и на улицах старого города.

Благодатный огонь имеет особенность: в первые минуты он не обжигает, имеет температуру человеческого тела и напоминает теплые лучи солнца.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман, сегодня одновременно в храме Гроба Господня присутствуют 2400 человек. При этом безопасность в городе обеспечивают несколько тысяч представителей полиции Израиля, так как в эти дни у мусульман Рамадан.

Верующие умываются Огнем, освящают одежду, но возгорания не происходит.

Михаил Зингерман отметил, что он никогда не видел случая возгорания одежды во время схождения Благодатного огня, не смотря на то, что тысячи людей стоят друг возле друга.

Постепенно Благодатный Огонь нагревается, но не жжет.

Первыми, по традиции, в храм Гроба Господня зашли представители Армянского католикоза.

Кувуклию проверили представители всех Церквей, которые служат на Гробе Господнем: в ней не должно быть огня и способов зажечь его. Кувуклию опечатали специальным воском.

После этого в храм под звуки бубнов с речевками, прославляющими Христа и Его Воскресение, пришли православные арабы, без которых невозможна церемония Схождения Благодатного огня. Далее в храм торжественно вошёл Патриарх Иерусалимский Феофил III с представителями Иерусалимского патриархата. После Крестного хода вокруг Кувуклии Патриарха облачили в одежды, удостоверившись в том, что он не имет ничего, что сможет физически зажечь огонь. Далее патриарх зашёл в Кувуклию и после его молитвы Благодатный огонь сошел.

Благодатный огонь - значение

По церковному преданию, однажды Благодатный огонь не сошел в Кувуклии, так как в нее не допустили Православного патриарха. Патриарх и верующие молились в входа в храм Гроба Господня. Тогда Благодатный огонь расколол левую колонну у входа в храм и огонь сошел там. С тех пор право молиться о Схождении Благодатного огня во все времена имеет только патриарх Иерусалимской Православной Церкви. Во многих церквях этот день имеет большое значение.

Считается, если Благодатный огонь не сойдёт, произойдёт конец света. Поэтому верующие в этот день особенно радуются тому, что Господь продлил дни этого мира.

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