По некоторым данным на борту могли находиться шесть человек.

Российский самолет Falcon 10B (RA-09011), принадлежащий российской компании "Атлетик Групп" и частному лицу, потерпел крушение над территорией Афганистана.

Самолет выполнял чартерный рейс из Индии в столицу Узбекистана Ташкент, а затем в российский Жуковский. Как сообщили в росавиации предварительно, на борту самолета находилось два пассажира и четыре члена экипажа.

Пилоты сообщали о технических проблемах с судном и планировали совершить экстренную посадку. Но в субботу вечером воздушное судно перестало выходить на связь, когда находилось в воздушном пространстве Афганистана, у границы с Таджикистаном.

По данным росСМИ, на борту исчеснувшего с радаров в Афганистане самолета находились двое россиян. Предварительно, они погибли.

Как прокомментировал журналист Денис Казанский, рано или поздно это должно было произойти. "После введения санкций российские самолеты ломались и совершали экстренные посадки почти каждую неделю. Этот первый, который не долетел. На борту самолета было 6 человек. Это был чартерный рейс в интересах "Газпрома". Видимо, погибли какие-то VIPы", - предположил журналист.

Другие авиакатастрофы с российскими самолетами

В октябре прошлого года российский военно-транспортный самолет потерпел крушение в Таджикистане. Самолет Ил-76 ВКС РФ разбился на авиабазе Гиссар, расположенной в нескольких километрах юго-западнее столицы страны Душанбе. Тогда сообщалось, что экипаж из 8 человек не пострадал.

А 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, который принадлежал военному преступнику и владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Тогда сообщалось, что он был на борту этого самолета и погиб.

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