В Берлине не исключают, что цены на энергетическом рынке могут поползти вверх.

Германия способна покрыть свою потребность в газе без Российской Федерации. Страна может компенсировать дефицит другими источниками энергии.

Об этом пишет The Guardian.

На фоне нового витка военной агрессии Российской Федерации против Украины правительство Германии приостановить сертификацию газопровода "Северного потока-2"

По словам немецкого министра экономики Роберта Габека, крупнейшая европейская экономика может обойтись без поставок российского природного газа.

При этом он не исключил повышения цен на энергетическом рынке Германии, но потребности страны могут быть "компенсированы" другими источниками энергии и поставщиками. Речь шла, в том числе, и о внедрении возобновляемых источников энергии.

"Северный поток-2" - что известно

22 февраля федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров применить больше санкций против Российской Федерации после остановки сертификации газопровода.

В свою очередь президент Владимир Зеленский убежден, что проект газопровода "Северный поток-2" должен быть остановлен.

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