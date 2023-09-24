Статус беженца получили менее 3% от общего количества россиян-уклонистов, просивших убежища.

В Германии с начала полномасштабного вторжения в Украину просили убежища около 3500 россиян призывного возраста, из них получили статус беженца всего 90 человек.

Как сообщает DW, к настоящему времени Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) приняло решения более чем по 1500 ходатайствам уклонистов, удовлетворив 90 из них, что, по словам депутатов бундестага, является "гротескно низкой цифрой".

При этом около 1100 прошений были отклонены на основании Дублинского соглашения, которое обязывает мигрантов подавать прошение об убежище в той стране, где они впервые пересекли границу ЕС.

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Правозащитники, занимающиеся помощью россиянам-уклонистам, неоднократно подчеркивали, что хотя формально отказ воевать относится к поводам для подачи на убежище в Германии, количество положительных решений мизерно.

Россияне пытаются сбегать от мобилизации за границу

К примеру, в Грузии они уже составляют 8% населения. А власти Казахстана вынуждены были изменить правила пребывания иностранцев в стране из-за наплыва россиян.

В то же время многие страны отказывались предоставлять убежище российским уклонистам. К примеру. об этом заявила Эстония.

в марте этого года власти США возобновили депортацию граждан России, приостановленную после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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