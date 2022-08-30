Попытка поджога произошла тогда, когда детский сад уже закрылся.

В Лейпциге неизвестные на выходных хотели поджечь детский сад, в котором воспитываются дети-беженцы из Украины.

Об этом сообщает Bild.

Злоумышленники, вероятно, разлили у входа легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли ее. Несмотря на старания злоумышленников, огонь не перекинулся на детсад, а лишь повредил дверь.

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Нападение произошло, когда детский сад уже закрылся, а потому никто не пострадал. Помещение заведения расположено в 700 метрах от дома беженцев, который также подвергся нападению с применением зажигательных устройств в пятницу, 26 августа, вечером.

Правоохранители допускают, что между поджогами есть связь.

"Из-за пространственной близости мы не исключаем, что между этими двумя нападениями существует связь. Сейчас мы изучаем показания очевидцев, опрашиваем местных жителей, ищем записи с камер и проверяем социальные сети", - отметил пресс-секретарь госуправления уголовной полиции Германии Том Бернхардт.

Как ранее сообщал УНИАН, в Смоленской области пьяные мужчины угрожали беженкам из Украины с детьми, требуя выдать им мужчин "из Киева и Чернигова".

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