Это необходимо сделать, хочет того канцелярия или нет, говорит Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Страны Европейского Союза должны помочь Украине защититься от российской агрессии, предоставив ей небходимое вооружение.

С таким заявлением выступила председатель комитета по вопросам обороны Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, пишет ZDF. Она призывает правительства Германии и других стран принять дополнительные меры для повышения эффективности прибывших в Украину истребителей F-16.

"Все государства - не только Германия - должны сделать все, что в их силах, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя. Это включает в себя и подразделения ПВО, и, хочет того канцелярия или нет, крылатые ракеты Taurus, - заявила она газете Rheinische Post. Видео дня

Ракеты Таурус для Украины

Киев неоднкоратно призывал Германию передать украинскому войску дальнобойные ракеты. Великобритания и Франция уже поставили ВСУ оружие такого типа.

В Украине обещали, что Taurus будет использоваться только на территории страны, однако канцлер Германии Олаф Шольц категорически отказался от этой идеи. В Берлине боятся, что однажды Украина ударит немецкими ракетами по Москве, что якобы должно втянуть Германию в войну.

Вас также могут заинтересовать новости: