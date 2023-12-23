15 декабря в лесу застрелили 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь.

Полиция Чехии сообщила, что при расследовании массового убийства, совершенного в Карловом университете в Праге, нашла в доме подозреваемого оружие, которое совпадает с оружием, использованным при двойном убийстве в Клановицком лесу в Праге. Совпадение выявили при баллистической экспертизе.

После нападения на Карлов университет полиция сообщила, что рассматривает версию, что подозреваемый причастен к убийству двух человек, совершенному в Клановицком лесу на окраине Праги. По сообщениям чешских СМИ, 15 декабря в лесу застрелили 32-летнего мужчину и его двухмесячную дочь.

Начальник отдела убийств пражской полиции Алеш Страх заявил утром 22 декабря, что подозреваемый в стрельбе в университете был среди подозреваемых в убийстве в Клановицком лесу.

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Стрельба в Чехии - детали

Чешская полиция заявила, что она искала студента, который хочет совершить самоубийство перед тем, как произошла стрельба с множеством жертв в Праге. Официально подтверждены данные о 15 погибших, 24 раненых.

Огонь открыл 25-летний студент философского факультета Карлового университета Давид Козак. Он стрелял из длинноствольной винтовки. Позже он покончил с собой.

В сети обнаружен русскоязычный Telegram-канал в котором автор готовится к шутингу. ФИО совпадают с предполагаемым стрелком в Праге. В мессенджере есть канал David Kozák, созданный 9 декабря, который велся на русском языке. В нем автор заявляет, что "идет к скулшутингу" и "вдохновляется" стрелками, которые устраивали массовые убийства в школах.

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