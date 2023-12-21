На данный момент официально подтверждены данные о 15 погибших та 24 раненых.

Чешская полиция заявила, что она искала студента, который хочет совершить самоубийство перед тем, как произошла стрельба с множеством жертв в Праге. На данный момент официально подтверждены данные о 15 погибших, 24 раненых.

Как пишет SZ, в 12:20 полиция получила информацию о том, что 24-летний мужчина из деревни Хостунь собирается уехать в Прагу и говорит, что хочет покончить с собой. В 12:45 в этой же деревне был найден труп мужчины. Это был отец подозреваемого.

По данным издания Novinky, огонь открыл 25-летний студент философского факультета Карлового университета Давид Козак. Он стрелял из длинноствольной винтовки. Позже он покончил с собой.

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Сообщается, що подозреваемый был студентом факультета искусств и он должен быть на лекции в 14:00. Полиция немедленно прибыла и эвакуировала здание. В 14:59 получена первая информация о стрельбе в другом здании на площади Палах, первые патрули были на месте через несколько минут, в 15:20 специалисты на месте передали информацию, что на галерее здания находится безжизненное тело стрелка.

"По результатам проверки, он (стрелок) был для нас "чистым листом", мы выяснили, что он легально владеет несколькими единицами огнестрельного оружия", - сообщил начальник полиции.

Стрельба в Праге - детали

Чешская полиция сообщала, что в результате стрельбы возле университета в центре Праги были убиты и ранены люди. Установлен стрелок, открывший огонь в университете в Праге - это Давид Козак. Число погибших в результате стрельбы в Праге превысило 15 человек, сообщил глава полиции Чехии. Инцидент произошел на факультете искусств Карлова университета, расположенном на площади Яна Палаха.

В Сети обнаружен русскоязычный Telegram-канал в котором автор готовится к шутингу. ФИО совпадают с предполагаемым стрелком в Праге. В мессенджере есть канал David Kozák, созданный 9 декабря, который велся на русском языке. В нем автор заявляет, что "идет к скулшутингу" и "вдохновляется" стрелками, которые устраивали массовые убийства в школах.

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