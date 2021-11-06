Организаторы мероприятия сообщили, что второй день фестиваля отменен.

Не менее восьми человек погибли во время давки, возникшей на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в Хьюстоне, штат Техас. Кроме этого, еще 17 человек доставили в больницы.

Давка в толпе началась во время открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, где собрались 50 тыс. человек. Как рассказал глава пожарной службы Хьюстона Сэмюэль Пенья, во время выступления репера, который был хедлайнером первого дня фестиваля, толпа начала тянуться в сторону сцены, что вызвало панику. В итоге большая часть людей потеряла сознание. Еще более 300 человек обратились в полевой госпиталь, расположенный на территории фестиваля. По словам главы пожарной службы, у 11 из 17 госпитализированных человек диагностировали кратковременную остановку сердца, сообщает Assosiated Press.

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Кроме того, как сообщает CNN, музыкант неоднократно останавливал выступления, а также просил охрану помочь поклонникам. Концерт был остановлен примерно спустя 40 минут после начала.

Организаторы мероприятия в Twitter сообщили, что второй день фестиваля был отменен.

Как отмечает издание, эти смерти напомнили концерт 1979 года группы The Who, на котором 11 человек погибли и около двух десятков получили травмы.

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Автор: Ирина Погорелая