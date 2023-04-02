Там отметили, что главное не допустить обострения ситуации в будущем.

У министерства обороны Чехии нет возражений, чтобы прекращение войны в Украине произошло при посредничестве Китая.

Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения. Она выразила беспокойство тем, что прошло уже больше года, а боевые действия в Украине не заканчиваются. "НАТО делает все, чтобы ситуация вокруг РФ, которая развязала войну в Украине, не обострялась дальше", – отметила она.

По словам министра, НАТО не хочет быть втянутым в войну и считает целесообразным предоставление Украине оружия и гуманитарной помощи. При этом она заявила о важности не пренебрегать дипломатическими переговорами.

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"Неважно, будет ли посредником Запад, или страны, которые могут быть близкими к России... мир должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этим ужасам. Если есть кто-то, кто может это сделать, я его поддержу. Мне будет безразлично, если это будет Китай", - высказала она свою позицию.

Китай и война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский пригласил главу Китая Си Цзинпина в Украину. Зеленский выразил мнение, что ожидания Кремля от визита Си, который тот совершил 22 марта, не оправдались.

А 29 марта в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "положительно оценивают" предложение президента Владимира Зеленского относительно его переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Но, как заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, Китай предложение Зеленского по переговорам "оценивает положительно", но пока рано говорить о конкретной дате встречи.

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