Прага предлагает партнерам просто заказывать оружие у чешских производителей и передавать его Украине.

Чехия уже не имеет оружия на складах, которое могла бы передавать Украине, поэтому сейчас правительство нашло альтернативу. Об этом в эфире чешского телевидения рассказала министр обороны страны Яна Чернохова, пишет издание Ceske Noviny.

По ее словам, компании-производители оружия получают экспортные лицензии на поставки своей продукции в Украину, в частности в рамках международного партнерства с правительствами других стран.

"Из военного имущества остается немного, что мы могли бы отправить в Украину. С другой стороны, мы постараемся компенсировать невозможность отправки имущества из наших запасов (потому что мы не хотим поставить под угрозу нашу обороноспособность), лицензиями на экспорт, которые мы предоставляем частным компаниям", – отметила Чернохова.

Видео дня

Она пояснила, что Чехия имеет свободные производственные мощности, чтобы помочь Украине через частные компании, о чем также знают партнеры за рубежом. Чернохова напомнила, что ранее Дания отправила Украине 50 БМП, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 ручных пулеметов и 500 снайперских винтовок, которые были приобретены именно у чешских производителей.

Поставки оружия в Украину - последние новости

Как писал УНИАН, президент Латвии указал, где ЕС может "найти" дополнительные снаряды для Украины. По его словам, страны ЕС до сих пор продолжают продавать боеприпасы третьим странам по коммерческим контрактам, несмотря на нехватку снарядов для Украины.

Также мы рассказывали, что Франция отказывается от закупок боеприпасов для Украины исключительно в Европе и теперь будет покупать их в других регионах мира также. Это является заметным отступлением от традиционной политики Франции, отдающей предпочтение европейским вооружениям и боеприпасам.

Вас также могут заинтересовать новости: