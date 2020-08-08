В Берлине вспыхнули протесты из-за закрытия бара (фото)
Группа граждан соорудили возле бара Берлина баррикады и подожгли их, чтобы не дать судебным приставам закрыть заведение.
Об этом сообщает AP.
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Протесты против закрытия бара вскоре переросли в насилие: полиция столкнулась с демонстрантами после того, как офицеров забросали камнями.
Бар «Syndikat» открыли еще 35 лет назад, его посетители, как правило, сторонники «левых движений», выступают против дорогой аренды в немецкой столице.
Протесты в пятницу были преимущественно мирными: активисты громыхали кастрюлями и сковородками в знак солидарности с администрацией бара.
#Berlin#Neukoelln : around 5:00 am people erected barricades at Selchower Strasse corner Weisestrasse . Cops and fire fighters cleared the barricades shortly after. #SyndikatBleibt Eviction attempt #Syndikat ongoing # b0608# b0708 Images by @ kiezladen_f54pic.twitter.com/yQaQZ3l7Kx- Enough 14 (@ enough14) August 7, 2020
Здание, в котором расположено заведение, принадлежит компании, связанной с лондонской семейной империей по недвижимости.
Власти Берлина недавно распорядились заморозить арендную плату на 5 лет для 1,5 миллиона квартир. Сейчас ведутся переговоры о выкупе государством недвижимости, принадлежащего большим арендодателям.
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