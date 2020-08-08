В Берлине вспыхнули протесты из-за закрытия бара (фото)

Полиция столкнулась с демонстрантами после того, как офицеров забросали камнями.

Группа граждан соорудили возле бара Берлина баррикады и подожгли их, чтобы не дать судебным приставам закрыть заведение.

Об этом сообщает AP.

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Протесты против закрытия бара вскоре переросли в насилие: полиция столкнулась с демонстрантами после того, как офицеров забросали камнями.

Бар «Syndikat» открыли еще 35 лет назад, его посетители, как правило, сторонники «левых движений», выступают против дорогой аренды в немецкой столице.

Протесты в пятницу были преимущественно мирными: активисты громыхали кастрюлями и сковородками в знак солидарности с администрацией бара.

Здание, в котором расположено заведение, принадлежит компании, связанной с лондонской семейной империей по недвижимости.

Власти Берлина недавно распорядились заморозить арендную плату на 5 лет для 1,5 миллиона квартир. Сейчас ведутся переговоры о выкупе государством недвижимости, принадлежащего большим арендодателям.

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