На провластном празднике в Минске включили песню Цоя "Перемен", диджеев задержали и избили (видео)

После выходки к звукорежиссерам подошли сотрудники администрации района и предупредили, что те срывают праздник.

На празднике в Минске, организованном на месте запланированного митинга соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, включили песню Виктора Цоя «Перемен».

Об этом сообщает белорусское издание TYT.BY.

Песня сорвала выступление приглашенного организаторами праздника баяниста.

Читайте такжеРуководителя штаба соперницы Лукашенко задерживалы для "разъяснительной беседы"

Как оказалось, «Перемен» сознательно включили двое сотрудников Дворца детей и молодежи, которые руководили пультом. Люди поддержали ребят криками «Молодцы!» и аплодисментами.

После выходки к звукорежиссерам подошли сотрудники администрации района и предупредили, что те срывают праздник. После чего музыкальная программа прервалась.

Участники собрания периодически скандировали: «Жыве Беларусь!», «Перемен!», «Света», «Выпускай!», «Уходи!». В то же время к кинотеатру, где проходил праздник, подъехали силовики.

По информации правозащитников, обоих парней задержали. В комментарии для DW они успели рассказать, что милиция обвиняет их в срыве семейного праздника, а руководство уже намекнуло на увольнение.

Позже очевидец событий рассказала изданию Наша Нива, что видела ребят после задержания - оба были избиты.

«У высокого мужчины с длинными волосами лоб и глаза были просто красными-красными. У другого одна половина лица была красной, и он прикладывал бутылку, чтобы не было отека», - рассказала собеседница журналистам, оказавшейся вместе с ними в одном отделении милиции.

6 августа в Минске прошел ряд праздников, организованных местными властями ко Дню железнодорожных войск. По странному стечению обстоятельств, для проведения публичных мероприятий чиновники выбрали именно те места, где вечером в четверг должны были собираться сторонники оппозиции.

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Около нескольких месяцев между Лукашенко и его оппонентами продолжается горячая борьба, сопровождающаяся арестами оппозиционных политиков и протестами в Минске.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram