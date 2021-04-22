Посол США в России Джон Салливан сообщил, что поедет в США для консультаций.

Посол США в России Джон Салливан вернется в Россию в скором времени.

Читайте такжеРоссия высылает посла и нескольких дипломатов СШАОб этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На этой неделе он возвращается домой, чтобы навестить свою семью - он не видел ее, кажется, более года; чтобы встретиться с членами новой администрации, с которыми он еще не имел случая проконсультироваться со времени, когда он согласился продолжить служить на этом посту. И он вернется в Москву в скором времени", - отметила Псаки, передает Голос Америки.

По словам Псаки, ей не известно о планах проведения встречи Салливана с президентом США Джо Байденом.

Дипломатическое напряжение между США и РФ

Ранее посол США в России Джон Салливан сообщил, что вернется в США для консультаций на фоне усиления напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

«Я считаю важным обсудить текущее состояние двусторонних отношений США и России напрямую с моими новыми коллегами в администрации Байдена», - процитировала Салливана пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

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Автор: Ирина Погорелая