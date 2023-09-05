У самого Джо Байдена тест на коронавирус отрицательный.

Всего за несколько дней до того, как Джо Байден должен отправиться на саммит Большой двадцатки в Индии, его супруга заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, у Джилл Байден положительный результат на COVID, а у президента Байдена тест отрицательный.

По информации Белого дома, у первой леди США легкие симптомы. 72-летняя жена Байдена последний раз болела COVID-19 в августе прошлого года. Американский президент, которому сейчас 80 лет, последний раз получал положительный результат в июле 2022 года.

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"После положительного теста первой леди на COVID-19 президент Байден сегодня вечером прошел тест на COVID. Президент получил отрицательный результат. На этой неделе он будет регулярно проверяться и следить за симптомами", - заявили в Белом Доме.

Несмотря на ситуацию, Джо Байден, по данным СМИ, не менял график. ОН планирует принять участие в саммите G20.

Саммит G20 - что известно

Саммит G20 состоится в Индии 9-10 сентября. Известно, что Байден планирует приехать с визитом в Индию 7-10 сентября, чтобы принять участие в саммите. После этого лидер США намерен посетить Вьетнам в рамках стратегии Белого дома максимально укрепить отношения со странами Азии.

На нынешний саммит в Нью-Дели не пригласили представителей Украины, хотя участие России не оспаривается. РФ на саммите "Группы двадцати" будет представлять Лавров.

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