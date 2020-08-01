Как двухэтажный дом: в Австралии живет жираф-гигант, который попал в книгу Гиннеса (фото)

Фореста мерили несколько месяцев.

В Австралии в зоопарке штата Квинсленд живет самый высокий в мире жираф. 12-летний самец по прозвищу Форест ростом в 5,7 метра, когда обычно взрослые самцы жирафа не выше 5,4 метра.

30 июля Форест был внесен в книгу рекордов Гиннеса.

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Для замеров членам комиссии пришлось использовать специально сделанный столб, который установили рядом с кормушкой. Фореста мерили несколько месяцев. Также для подтверждения рекорда велась видеозапись.

Форест родился в зоопарке в Новой Зеландии в 2007 году и в возрасте двух лет был перевезен в Австралию. Он принимал участие в программе по разведению и дал жизнь 12 детенышам.

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