В Одесском зоопарке впервые в неволе родился орел-могильник (фото)

Подниматься на крыло птенец начнет через два с половиной месяца.

В Одесском зоологическом парке впервые в Украине в неволе родился орел-могильник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, в указанном учреждении – очень редкое и ценное пополнение.

«Вылупился птенец орла-могильника. Стоит отметить, что это первый случай размножения этого вида вне дикой природы в Украине», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас птенец находится все время рядом с матерью, которая старательно обогревает его. Он покрыт белым пухом. Первые признаки оперения начинают проявляться примерно через две недели после рождения птенца.

«Подниматься на крыло птица начнет через два с половиной месяца», - сообщили в пресс-службе.

Орел-могильник (Aquila heliaca) – очень редкий представитель семейства ястребиных. Занесен в Красную книгу Украины, а также в Международную Красную книгу. На территории Украины встретить его можно только в восточной части, в степной зоне.

Это крупная хищная птица с длинными широкими крыльями и длинным прямым хвостом. Длина 72-84 см, размах крыльев 180-215 см, вес 2,4-4,5 кг.

В Одесской области эти орлы гнездились до восьмидесятых годов прошлого века.

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