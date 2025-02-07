Только 294 сотрудника агентства сохранят свои рабочие места.

Администрация президента Дональда Трампа планирует сократить штат Агентства США по международному развитию (USAID) в десятки раз - сохранив менее 300 сотрудников из более чем 10 000 по всему миру. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Так, собеседники агентства сообщили, что только 294 сотрудника агентства сохранят свои рабочие места, в том числе только 12 в африканском бюро и восемь в азиатском. Как отмечают чиновники, в нескольких миссиях останется только один сотрудник.

Источники, знакомые с событиями в агентстве, сообщили Reuters, что некоторые сотрудники начали получать уведомления об увольнении.

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На сайте USAID говорится, что с полуночи пятницы, 7 февраля, "весь персонал USAID, работающий по прямому найму, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением сотрудников, отвечающих за критически важные функции, основное руководство и специально разработанные программы".

При этом, как сообщает CNN, две профсоюзные организации, представляющие сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), подали в суд на Трампа за его попытки расформировать агентство. Иск также направлен против заморозки администрацией почти всей иностранной помощи, который привел к остановке критически важной гуманитарной работы по всему миру.

Деятельность USAID

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки не планируют полностью прекращать всю международную помощь. Однако она должна продвигать национальные интересы США, а не быть благотворительностью.

В 2024 году Украина получила от USAID почти $5,5 млрд. Практически всю сумму, 4,2 млрд долларов, ушло на правительственные программы.

В частности, Forbes сообщал, что USAID является одним из крупнейших доноров Минцифры, поэтому теперь ищут новые источники финансирования. Агентство предоставляло средства на проекты от развития "Дії" до стратегии регулирования искусственного интеллекта.

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