Ланг никогда не видел часов, не знал о существовании электричества, а отец никогда не рассказывал ему о женщинах.

От рака печени умер Хо Ван Ланг - "вьетнамский тарзан", проживший в джунглях 40 лет. Мужчина изолировался от людей, так как считал, что "Вьетнамская война" продолжается.

Об этом сообщает Daily Mail.

В 1972 году американские самолеты разбомбили вьетнамскую деревню, в которой жил на тот момент двухлетний Хо Ван Ланг. Кроме него, как считалось, в живых остался только его отец, который и забрал мальчика в джунгли.

Ланг никогда не видел часов, не знал о существовании электричества, а отец никогда не рассказывал ему о женщинах. За все время жизни в джунглях он видел только пять человек.

В 2013 году брат Хо Ван Ланга, который оказался жив, обнаружил его в лесу недалеко от поселения Ча Син в провинции Куанг Нгай и вернул в цивилизацию.

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В понедельник, 6 сентября, Ланг скончался от рака печени. Исследователи говорят, что за восемь лет среди людей мужчина начал питаться непривычной для себя пищей, есть полуфабрикаты и употреблять алкоголь.

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Автор: Денис Прядко