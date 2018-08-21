Прожил полвека в лесах: "советский Тарзан" скончался в Австралии

Мужчина жил в дикой природе до 2012 года, после чего был помещен в дом престарелых.

"Советский тарзан" Михаил Фоменко скончался в возрасте 88 лет, сообщает Daily Mail со ссылкой на его сестру Инессу.

Согласно распространенной версии, Фоменко родился в семье грузинской княжны и Елизаветы Мачабели и советского спортсмена Даниила Фоменко. В конце 1930-х годов семья бежала в Китай, а затем в Австралию.

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В Сиднее Михаил Фоменко начал заниматься спортом и даже попал в Олимпийскую сборную Австралии по легкой атлетике, однако в 1950-х он предпочел уединиться и жил в лесах на севере страны, где охотился на крокодилов и кабанов. Из-за этого Фоменко получил прозвище «Тарзан».

Отмечается, что мужчина жил в дикой природе до 2012 года, после чего был помещен в дом престарелых.