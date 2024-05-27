Будапешт блокирует средства, несмотря на поддержку расширения фонда по закупке оружия для Украины.

Страны-члены Европейского союза все больше приходят в ярость из-за того, что Венгрия блокирует выделение более 6,5 миллиардов евро (7,1 миллиарда долларов) в качестве срочной военной помощи Украине.

Как пишет Bloomberg, неуступчивость Будапешта вызывает дискуссии среди дипломатов о том, как можно защитить от вето Венгрии фонд ЕС, куда скоро поступит и прибыль от замороженных российских активов.

"У меня есть семь юридических документов, ожидающих утверждения для мобилизации ресурсов для военной поддержки Украины. Эта задержка может стоить человеческих жизней", – сказал глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в понедельник днем, когда его спросили о Венгрии. Видео дня

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам, что его страна продолжает блокировать все финансирование украинского оружия, несмотря на решительные возражения министров иностранных дел других стран ЕС на встрече в Брюсселе. По его словам, Венгрия столкнулась с "огромным давлением".

Пока Венгрия продолжает блокировать выделение средств на военную помощь Украине, блок не может использовать эти деньги, несмотря на достигнутое в марте политическое соглашение между всеми 27 странами блока о расширении фонда за счет миллиардов дополнительных средств. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб подчеркивала, что ЕС не может принять блокаду военной помощи, ведь соглашения заключаются для того, чтобы их соблюдали. Стоит отметить, что Бельгия председательствует в ЕС до июля, когда ее сменит Венгрия.

Известно, что Будапешт блокирует три отдельных транша по 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, предназначенных для помощи Украине. Кроме того, в марте страны-члены ЕС согласились добавить 5 миллиардов евро на 2024 год в фонд вооружений для Украины в попытке обеспечить более стабильные поставки поддержки Киеву.

Блокирование помощи со стороны Будапешта вызывают еще большее беспокойство, поскольку в июле фонд ЕС должен получить до 3 миллиардов евро за счет прибыли от замороженных российских активов. Эти деньги будут использоваться напрямую, а не возмещаться государствам-членам, и должны пойти на закупку оружия для Украины.

По словам высокопоставленного дипломата ЕС, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы попытаться оградить эти деньги от вето Венгрии и быстрее доставить их в Украину. На встрече послов ЕС на прошлой неделе Венгрия заявила, что не может поддержать выделение средств из фонда из-за опасений по поводу "негативной дискриминации венгерских компаний на Украине".

Греция и Кипр также продолжают настаивать на ограничении закупок за рубежом, несмотря на то, что в мартовском соглашении указано, что через фонд можно закупать оружие за пределеами ЕС. Тем не менее, только Венгрия полностью блокирует фонд.

"Мы должны быть прозрачными в том, какова позиция Венгрии в настоящее время и какой она была", – сказал журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, добавив, что, по его подсчетам, 41% резолюций ЕС по Украине были заблокированы Венгрией.

Примечательно, что Венгрия также выступает против возможного 14-го пакета санкций в отношении России. Также страна против открытия дебатов по предложению разрешить западным гражданам обучать украинских солдат на территории Украины.

"Они продолжают выдвигать все более и более безумные идеи, и большинство стран невозможно убедить в обратном", – сказал Сийярто.

Кроме того, на этой неделе послами стран ЕС должно быть обсуждено предложение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Дипломаты ожидают дальнейших препятствий со стороны Венгрии.

"Почти все наши обсуждения и необходимые решения ЕС блокируются только одной страной. Это зашло очень и очень далеко", – подчеркнул Ландсбергис.

Война в Украине: позиция Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что среди европейского политикума звучат "все более безумные и дикие идеи" относительно Украины. Ранее он выступил против резолюции Совета Европы относительно безальтернативности мирного плана Украины.

Ранее FT писало, что Венгрия блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины. Так, Будапешт блокирует принятие закона, который позволил бы Украине получить от ЕС до 2 млрд евро на вооружение из замороженных российских активов. И источники издания утверждают, что такая позиция сохранится по крайней мере до европейских выборов.

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