Журналисты выяснили, что ракеты по Украине запускают самолеты, заправленные топливом с немецкими компонентами.

Крупнейший производитель нефтепродуктов в Германии компания Wintershell Dea, вероятно, поставляла компоненты авиационного топлива для российских бомбардировщиков, наносящих удары по Украине. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Согласно данным журналистского расследования, немецкая компания поставляла в Россию парафин через совместное с российским "Газпромом" предприятие. Этот парафин используется при изготовлении авиационного топлива, которым затем заправляли российские бомбардировщики.

В частности упоминается ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре 14 января и по торговому центру в Кременчуге в июне 2022 года. В обоих случаях российские ракетоносцы взлетали с авиабазы "Шайковка", где базируются сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, способные выпускать ракеты класса Х-22.

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По данным издания, эти бомбардировщики могли быть заправлены именно тем топливом, которые было изготовлено с использованием парафина компании Wintershell Dea.

Отмечается, что немецкая компания, несмотря на критику, продолжала работать на российском рынке, хотя многие ее конкуренты из числа иностранных топливных компаний предпочли уйти.

"Давно созданная компания стала символом недобросовестных западных сырьевых компаний, которые все больше покупали в России и, несмотря на все сигналы тревоги, попали в зависимость от Путина, инвестируя миллиарды", – пишет издание.

17 января Wintershell Dea всё же заявила о намерении выйти из России. Формально из-за того, что "Россия больше не является надежным экономическим партнером". Однако журналисты прямо связывают это заявление с ракетным ударом России по многоэтажке в Днепре 14 января.

При этом отмечается, что после ухода немцев совместное с "Газпромом" предприятие останется в России и продолжит использовать свое оборудование для для производства авиационного керосина – "за счет миллиардных инвестиций Германии", сделанных в предыдущие годы.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

14 января во время очередной волны ракетных ударов по Украине россияне попали в жилую многоэтажку в Днепре. В результате попадания один из подъездов дома полностью обрушился, погибли не менее 44 человек.

Как рассказали военные, враг стрелял очень мощной, но неточной ракетой Х-22. Известно, что ракета не была перехвачена украинской ПВО и попала именно туда, куда летела.

При этом среди россиян эта трагедия вызвала бурю восторга и насмешек.

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