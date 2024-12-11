Этот пакет помощи улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам.

Государственный департамент США поддержал продажу Украине услуг по обслуживанию самолетов F-16 на общую сумму 266,4 миллиона долларов.

"Государственный департамент США принял решение, которым санкционировал возможную продажу правительству Украины услуг по техническому обслуживанию истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на сумму ориентировочной 266,4 миллиона долларов. Агентство оборонного сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, уведомив об этом Конгресс", - говорится на сайте Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США.

В документе указывается, что украинская власть обратилась с запросом относительно необходимых услуг и оборудования для поддержки эксплуатации F-16. Туда входят:

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объединенная система планирования миссий (JMPS);

устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);

некоторые модификации и техническая поддержка;

программа совершенствования компонентов двигателей (CIP);

запасные части к самолетам и их двигателям;

поддержка ремонта, восстановление техники, расходные материалы и принадлежности;

программное обеспечение, оборудование для поддержки программного обеспечения вооружений, а также засекреченное и несекретное программное обеспечение и поддержка доставки;

подготовка персонала и учебное оборудование;

технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков и другие связанные с ними элементы материально-технического обеспечения.

Ожидается, что этот пакет помощи улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам благодаря более мощной системе ПВО для выполнения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности.

Основными подрядчиками указываются компании Sabena (Шарлеруа, Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уорт, штат Техас, США), Pratt and Whitney (Ист-Гартфорд, Коннектикут, США).

Украинские F-16 - последние новости

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что в целом Украине передадут 19 истребителей F-16. Она заверила, что Копенгаген не отказывается от намеченных планов помощи Киеву

В свою очередь военный обозреватель Денис Попович объяснял, что партнеры постепенно передают Украине обещанные истребители F-16

В США заявили, что готовы обучать больше украинских пилотов для управления истребителями F-16. При этом отмечается, что этого сделать пока невозможно, потому что у Украины нет контингента для этого.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что это утверждение является "торможением процесса" передачи Украине самолетов.

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