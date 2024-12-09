По мнению Романенко, все обещанные истребители партнеры могли бы передать Украине за неделю-месяц.

Утверждение советника президента США Джейка Салливана о недостатке в составе ВСУ пилотов, которые могли бы выполнять задачи на истребителях F-16, является "торможением процесса" передачи Украине самолетов. Об этом в эфире телемарафона рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, комментируя соответствующее заявление.

"Я это оцениваю, как попытку Салливана за три года политики, которую он проводил в контролируемой эскалации, с уходом в историю иметь достойное лицо, но с лицом здесь плохо. Потому что видим, что контролируемая эскалация привела к привлечению четвертой ядерной державы, Северной Кореи, в эту войну. И есть результаты, которые имеем на фронтах - из-за того, что несвоевременно, с торможением поставлялось вооружение, техника и боеприпасы", - сказал он.

По словам эксперта, пилотов для F-16 можно готовить по нескольким направлениям.

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"Первое, которое мы поднимали в начале войны - набирать пилотов по миру, в том числе американцы могли бы нам в этом помочь", - подчеркнул Романенко.

По его словам, есть такой мировой опыт - приглашать в службу опытных иностранных пилотов, которым бы для полноценной службы хватило непродолжительной подготовки. Как отметил Романенко, в Украине действует Интернациональный легион, представители которого воюют на суше. По аналогичному "сценарию" могли бы нести службу иностранцы в воздухе.

По мнению Романенко, Украине нужно больше заниматься этим направлением, в частности, приглашать на службу иностранных пилотов.

Еще одно направление - украинские пилоты, которые имеют соответствующий опыт полетов на отечественной военной авиации. Такие специалисты, как подчеркнул эксперт, быстрее переучиваются.

"Но могу напомнить господину Салливану, как они нас ставили в очередь - просили подготовить 12, они готовят тысячу и говорят, что просто "никак". Но на самом деле, мы помним, как тормозились процессы... То им там бумаги на разрешения не хватает, то еще...", - считает Романенко.

По его словам, все обещанные F-16 партнеры, при желании, могли бы передать Украине за неделю-месяц, но процесс "искусственно тормозится".

"Теперь еще и говорят, что пилотов надо набирать молодых, а если пилотов набирать молодых, то это - месяцы, да еще говорят - о годах... Вот и все", - подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Заявление Салливана о нехватке пилотов

Напомним, в США заявили, что готовы обучать больше украинских пилотов для управления истребителями F-16. При этом отмечается, что этого сделать пока невозможно, потому что у Украины нет контингента для этого. В частности советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время форума национальной обороны в США сказал, что было обучено ограниченное количество пилотов не потому, что "мы не готовы их обучать". По его словам, у украинцев якобы нет пилотов, "чтобы вовремя создать полную способность F-16".

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