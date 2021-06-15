Президент США отметил, что на предстоящем саммите с Путиным намерен обозначить возможные сферы американо-российского сотрудничества, а также "красные линии" в отношениях с Кремлем.

Президент США Джо Байден заявил, что считает российского президента Владимира Путина "достойным соперником" и рассказал, что хочет обсудить с ним на предстоящей встрече.

"Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник", - сказал Байден на брифинге.

Президент США отметил, что на предстоящем саммите с Путиным намерен обозначить возможные сферы американо-российского сотрудничества, а также "красные линии" в отношениях с Кремлем.

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Так же лидер Белого дома ответил на вопрос, продолжает ли он считать российского президента убийцей - он назвал его так в марте 2021 года.

Журналисты сообщили Байдену, что Путин во время интервью телеканалу NBC рассмеялся после того, когда ему сказали, что американский президент назвал его убийцей. После этого у Байдена уточнили, продолжает ли он считать так.

"Я тоже смеюсь", - ответил американский президент.

Далее Байден не сразу подобрал слова и несколько раз прерывался, но потом продолжил мысль.

"Я считаю, что в прошлом он, по сути, признал, что у него были определенные вещи, которые он мог бы сделать или сделал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в эфире, я ответил честно", - сказал Байден.

Напомним, в марте 2021 года президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы. После чего Путин заявил, что его не удивляют заявления президента США Джо Байдена.

Встреча Байдена и Путина: что известно

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.

Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

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Байден также отметил, что Соединенные Штаты не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ ожидает, что президент Байден во время встречи с Путиным поставит вопрос об агрессивных действиях России в мире, контроль за стратегическими вооружениями и тему климатических изменений.

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Автор: Виктория Гордиенко