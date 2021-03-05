После того, как Кремль устроил военное вторжение в Украину в 2014 году, США были важным партнером для Киева. Теперь, когда президент Джо Байден занял Овальный кабинет, появился реальный шанс сойти с того трудного пути, на который американо-украинские отношения стали в годы его предшественника.
Эксперты Atlantic Council и бывшие американские дипломаты составили стратегию для новой администрации в Вашингтоне относительно отношений с Украиной. Среди авторов экономист Андерс Аслунд, бывший координатор Госдепартамента США по вопросам санкций Дениел Фрид, экс-послы США в Украине Джон Хербст и Уильям Тейлор, бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу и эксперт Atlantic Council Мелинда Харинг.
Их план описывает, как команде Байдена улучшить отношения с Украиной, привлечь администрацию президента Владимира Зеленского провести и закрепить реформы в стране, а также какую роль Вашингтону стоит сыграть в процессе завершения войны на Донбассе.
Читайте такжеWall Street Journal: США вернулись, но Европа больше не с намиАвторы признают, что перезагрузить отношения с Киевом будет не просто. Будучи еще вице-президентом США, Байден возглавлял американскую политику по Украине. Он посетил страну шесть раз и знает большинство украинских деятелей. Все это - очевидное преимущество. Но Зеленский отличается от своего предшественника. Он происходит с русскоязычного украинского востока, не принимал активного участия в Революции Достоинства, не имеет связей с Западом. В придачу, его втянули в первый процесс импичмента Дональда Трампа.
Однако, президент Зеленский желает сотрудничать с новой командой Байдена и стремится, чтобы его признали как глобального лидера. Администрация Байдена поступит мудро, если воспользуется этой возможностью.
Первым приоритетом для нее должно стать знакомство с игроками в Украине и внутреннем круге Зеленского, а также установление доверия после турбулентных лет Трампа. Второй приоритет - это укрепление западной поддержки обороны Украины против агрессии Кремля. А третий приоритет - это создание стратегии для поощрения Зеленского к проведению реальных реформ, особенно в направлении установления верховенства закона, укрепления гражданского общества и независимых СМИ. Эксперты напоминают, что Зеленский победил на выборах, обещая сделать Украину богатой, покончить с коррупцией и установить мир в стране. Для воплощения этих планов украинскому президенту нужно еще много сделать.
Читайте такжеAtlantic Council: Преследование крымских татар в Крыму - военное преступление РоссииРеформы в Украине потеряли импульс. Однако, недавно появилось несколько позитивных сигналов, на которых лидеры в Вашингтоне и Киеве могут основать свое сотрудничество.
Ключевые рекомендации
В своей стратегии эксперты предлагают, что после восстановления тесных связей с Украиной администрация Байдена должна сделать несколько важных шагов.
- Назначить посла США в Киеве как можно скорее.
- Взять на себя лидерство в дипломатии по Донбассу, а также расширенную роль на переговорах по завершению войны в украинском регионе.
- Начать работу с Конгрессом, чтобы увеличить военную помощь для Украины до 500 миллионов долларов в год.
- Усилить безопасность в Юго-Восточной Европе и Черном море, консультируясь с союзниками по НАТО и партнерами.
- Углубить украинскую интеграцию в НАТО. Предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО, согласно законодательству США. Предупредить Россию, что в случае продолжения ее агрессии против Украины Вашингтон рассмотрит дополнительные шаги в ответ. Они будут включать установление постоянного военного присутствия США на тренировочных центрах в Украине близ оккупированных территорий и запуск Плана действий относительно членства Украины в НАТО.
- Нужен стратегический подход к санкциям. Администрации Байдена стоит работать с ЕС, европейскими союзниками и партнерами в G7 для разработки концепции координации санкций против России, если российская агрессия на Донбассе будет продолжаться. Однако, стоит дать четко понять, что санкции не на всегда.
- Курс на остановку завершения строительства "Северного потока-2" нужно сохранить.
- Вашингтон должен поддержать усилия украинского правительства по запуску "Крымской платформы", поскольку она удерживает вопрос оккупации Крыма на международной повестке дня и напоминает людям включительно с гражданами России, что Крым - все равно Украина в глазах международного сообщества.
Читайте такжеNew York Times: Байден хочет объединить силы США и Европы против России, но это будет не простоВ вопросе внутренних реформ в Украине эксперты предлагают администрации Байдена тоже определенный план действий.
- Предоставить полномочия высокопоставленному чиновнику США как ответственному за реформы.
- Предоставить приоритет установлению независимых судов в Украине.
- Принять меры против главных коррумпированных деятелей, подрывающих реформы в Украине. Более решительно добиваться экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США.
- Продвигать реформу Генеральной прокуратуры Украины и добиваться укрепления НАБУ. Продвигать закрытие экономического отдела СБУ.
- Продвигать восстановление конкурентного и прозрачного назначения государственных чиновников на основе компетенции. Чтобы враждебные к реформам и лояльные к заинтересованным сторонам кадры не получали важные должности.
- Вашингтон должен также добиваться возвращения к программе реформ сектора здравоохранения в Украине.
- Администрации Байдена стоит призвать Киев завершить процесс либерализации энергетического рынка.
- Кроме того, она должна помочь установить полную прозрачность конечных бенефициаров главных СМИ и добиться запрета не только российских телеканалов в Украине, но и телеканалов, которые работают в интересах Кремля.
- Также Вашингтон должен еще раз подчеркнуть свою поддержку независимости Нацбанка Украины.
- Администрация Байдена может продвигать антимонопольное законодательство для ограничения влияния крупных бизнесменов на украинскую экономику и политическую систему. А также создать программу, которая будет стимулировать корпоративное инвестирование США в Украине, если Киев проведет реформу прокуратуры и судов.
Улучшить отношения между США и Украиной будет непросто, особенно после бурного опыта за время работы предыдущей администрации. Но тесные связи и успешная Украина входят в интересы США и соответствуют внешнеполитическим целям администрации Байдена.
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