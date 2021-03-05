Эксперты составили для новой администрации в Белом доме стратегию, которая бы помогла перезагрузить и наладить лучшие отношения с Киевом.

После того, как Кремль устроил военное вторжение в Украину в 2014 году, США были важным партнером для Киева. Теперь, когда президент Джо Байден занял Овальный кабинет, появился реальный шанс сойти с того трудного пути, на который американо-украинские отношения стали в годы его предшественника.

Эксперты Atlantic Council и бывшие американские дипломаты составили стратегию для новой администрации в Вашингтоне относительно отношений с Украиной. Среди авторов экономист Андерс Аслунд, бывший координатор Госдепартамента США по вопросам санкций Дениел Фрид, экс-послы США в Украине Джон Хербст и Уильям Тейлор, бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу и эксперт Atlantic Council Мелинда Харинг.

Их план описывает, как команде Байдена улучшить отношения с Украиной, привлечь администрацию президента Владимира Зеленского провести и закрепить реформы в стране, а также какую роль Вашингтону стоит сыграть в процессе завершения войны на Донбассе.

Читайте такжеWall Street Journal: США вернулись, но Европа больше не с намиАвторы признают, что перезагрузить отношения с Киевом будет не просто. Будучи еще вице-президентом США, Байден возглавлял американскую политику по Украине. Он посетил страну шесть раз и знает большинство украинских деятелей. Все это - очевидное преимущество. Но Зеленский отличается от своего предшественника. Он происходит с русскоязычного украинского востока, не принимал активного участия в Революции Достоинства, не имеет связей с Западом. В придачу, его втянули в первый процесс импичмента Дональда Трампа.

Однако, президент Зеленский желает сотрудничать с новой командой Байдена и стремится, чтобы его признали как глобального лидера. Администрация Байдена поступит мудро, если воспользуется этой возможностью.

Первым приоритетом для нее должно стать знакомство с игроками в Украине и внутреннем круге Зеленского, а также установление доверия после турбулентных лет Трампа. Второй приоритет - это укрепление западной поддержки обороны Украины против агрессии Кремля. А третий приоритет - это создание стратегии для поощрения Зеленского к проведению реальных реформ, особенно в направлении установления верховенства закона, укрепления гражданского общества и независимых СМИ. Эксперты напоминают, что Зеленский победил на выборах, обещая сделать Украину богатой, покончить с коррупцией и установить мир в стране. Для воплощения этих планов украинскому президенту нужно еще много сделать.

Читайте такжеAtlantic Council: Преследование крымских татар в Крыму - военное преступление РоссииРеформы в Украине потеряли импульс. Однако, недавно появилось несколько позитивных сигналов, на которых лидеры в Вашингтоне и Киеве могут основать свое сотрудничество.

Ключевые рекомендации

В своей стратегии эксперты предлагают, что после восстановления тесных связей с Украиной администрация Байдена должна сделать несколько важных шагов.

Назначить посла США в Киеве как можно скорее.

Взять на себя лидерство в дипломатии по Донбассу, а также расширенную роль на переговорах по завершению войны в украинском регионе.

Начать работу с Конгрессом, чтобы увеличить военную помощь для Украины до 500 миллионов долларов в год.

Усилить безопасность в Юго-Восточной Европе и Черном море, консультируясь с союзниками по НАТО и партнерами.

Углубить украинскую интеграцию в НАТО. Предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО, согласно законодательству США. Предупредить Россию, что в случае продолжения ее агрессии против Украины Вашингтон рассмотрит дополнительные шаги в ответ. Они будут включать установление постоянного военного присутствия США на тренировочных центрах в Украине близ оккупированных территорий и запуск Плана действий относительно членства Украины в НАТО.

Нужен стратегический подход к санкциям. Администрации Байдена стоит работать с ЕС, европейскими союзниками и партнерами в G7 для разработки концепции координации санкций против России, если российская агрессия на Донбассе будет продолжаться. Однако, стоит дать четко понять, что санкции не на всегда.

Курс на остановку завершения строительства "Северного потока-2" нужно сохранить.

Вашингтон должен поддержать усилия украинского правительства по запуску "Крымской платформы", поскольку она удерживает вопрос оккупации Крыма на международной повестке дня и напоминает людям включительно с гражданами России, что Крым - все равно Украина в глазах международного сообщества.

Читайте такжеNew York Times: Байден хочет объединить силы США и Европы против России, но это будет не простоВ вопросе внутренних реформ в Украине эксперты предлагают администрации Байдена тоже определенный план действий.

Предоставить полномочия высокопоставленному чиновнику США как ответственному за реформы.

Предоставить приоритет установлению независимых судов в Украине.

Принять меры против главных коррумпированных деятелей, подрывающих реформы в Украине. Более решительно добиваться экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США.

Продвигать реформу Генеральной прокуратуры Украины и добиваться укрепления НАБУ. Продвигать закрытие экономического отдела СБУ.

Продвигать восстановление конкурентного и прозрачного назначения государственных чиновников на основе компетенции. Чтобы враждебные к реформам и лояльные к заинтересованным сторонам кадры не получали важные должности.

Вашингтон должен также добиваться возвращения к программе реформ сектора здравоохранения в Украине.

Администрации Байдена стоит призвать Киев завершить процесс либерализации энергетического рынка.

Кроме того, она должна помочь установить полную прозрачность конечных бенефициаров главных СМИ и добиться запрета не только российских телеканалов в Украине, но и телеканалов, которые работают в интересах Кремля.

Также Вашингтон должен еще раз подчеркнуть свою поддержку независимости Нацбанка Украины.

Администрация Байдена может продвигать антимонопольное законодательство для ограничения влияния крупных бизнесменов на украинскую экономику и политическую систему. А также создать программу, которая будет стимулировать корпоративное инвестирование США в Украине, если Киев проведет реформу прокуратуры и судов.

Улучшить отношения между США и Украиной будет непросто, особенно после бурного опыта за время работы предыдущей администрации. Но тесные связи и успешная Украина входят в интересы США и соответствуют внешнеполитическим целям администрации Байдена.

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Перевод: Лесь Дымань