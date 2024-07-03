Во вторник Рустем Умеров провел встречу с Ллойдом Остином.

Позиция Соединенных Штатов Америки относительно использования дальнобойного оружия по территории Российской Федерации не изменилась.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Его спросили, обсуждалось ли во время вчерашней встречи министров обороны Украины и США ослабление ограничений на использование дальнобойного оружия украинской армией.

"Мы не можем предоставить никаких конкретных данных по этому поводу, кроме того, что наша политика по использованию дальнобойного оружия в России не изменилась. То есть, опять же, наша политика заключается в том, что дальнобойное оружие, которое мы предоставляем Украине, предназначено для использования в пределах суверенной территории Украины", - заявил он. Видео дня

На уточняющий вопрос, касается ли это оккупированного Крыма, Райдер напомнил, что полуостров является частью Украины.

Атаки на Крым

Как известно, украинские Вооруженные силы уже длительное время успешно поражают военные объекты оккупантов на полуострове. По данным СМИ, на днях им удалось поразить Центр материально-технического обеспечения Черноморского флота.

В начале полномасштабной войны бывший президент России Дмитрий Медведев грозился устроить "Судный день", если Украина нанесет удары по Крыму. Впоследствии он удалил этот пост.

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