Он отметил, что Россия намеренно ударила по наиболее уязвимой и беззащитной категории населения.

Для России уже стало традицией сопровождать свое председательство в Совете безопасности ООН чудовищными военными преступлениями. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности, комментируя российский удар по детской больнице "Охматдет".

Перед Кислицей на заседании выступил представитель России при ООН Василий Небензя, который рассказывал откровенную ложь, чтобы скрыть очередное преступление своей страны и переложить ответственность. Он пытался убедить присутствующих, что в произошедшем 8 июля виновата Украина. Небензя заявил, что по "Охматдету" якобы ударила ракета украинской ПВО.

Кислица же отметил, что Россия намеренно ударила по наиболее уязвимой и беззащитной категории населения.

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"С сожалением отмечаю представителя террористического путинского режима на месте председателя. Для России уже стало традицией сопровождать свое председательство в Совете чудовищными военными преступлениями и геноцидными потугами. И этот раз не стал исключением. По сути, место председателя уже все в крови. Вчера Россия намеренно ударила по наиболее уязвимой, беззащитной категории населения в любом обществе – по детям, больным раком и другими смертельными заболеваниями", – подчеркнул он.

Кислица отметил, что больница "Охматдет" в Киеве является крупнейшим медицинским учреждением в стране, которое лечит детей, больных раком и другими болезнями. Там проходят лечение дети со всего мира. Это медицинское учреждение является уникальным в системе медпомощи.

"Вчера Россия вновь показала свою отвратительную версию "сочувствия" по отношению к детям, осуществив удар по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101", – заявил постоянный представитель Украины при ООН.

Удар РФ по больнице "Охматдет"

8 июля российские оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Запущенная россиянами ракета была запрограммирована именно на поражение детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101

9 июля в "Охматдете" были завершены аварийно-спасательные работы. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в результате атаки РФ на этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 100 миллионов гривень на первоочередные восстановительные работы в больнице "Охматдет". Кроме того, каждой семье с детьми, которая пострадала от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи.

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