Совбез ООН созывает заседание из-за удара РФ по 'Охматдету'

Совет безопасности ООН созывает заседание из-за циничного удара России по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
Как сообщила посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд, Совбез соберется на заседание во вторник, 9 июля, по просьбе нескольких стран после того, как Россия атаковала детскую больницу в Киеве.
Заседание Совбеза ООН инициировали Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и США.
"Мы осудим трусливое и развратное нападение России на больницу", - заявила Вудворд.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля оккупанты нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Опубликованные видео удара подтверждают, что россияне целенаправленно направили ракету по больнице, поскольку на кадрах с ударом не видно ни одного признака того, что ракету подбили или повредили, или она отклонялась от курса.
По предварительным данным следователей Службы безопасности, россияне атаковали "Охматдет" ракетой Х-101.