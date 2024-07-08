Совбез ООН созывает заседание из-за удара РФ по 'Охматдету'

Заседание Совбеза ООН инициировали Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и США.

Совет безопасности ООН созывает заседание из-за циничного удара России по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Как сообщила посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд, Совбез соберется на заседание во вторник, 9 июля, по просьбе нескольких стран после того, как Россия атаковала детскую больницу в Киеве.

Заседание Совбеза ООН инициировали Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и США.

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"Мы осудим трусливое и развратное нападение России на больницу", - заявила Вудворд.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля оккупанты нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Опубликованные видео удара подтверждают, что россияне целенаправленно направили ракету по больнице, поскольку на кадрах с ударом не видно ни одного признака того, что ракету подбили или повредили, или она отклонялась от курса.

По предварительным данным следователей Службы безопасности, россияне атаковали "Охматдет" ракетой Х-101.

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