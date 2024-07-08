Кремлевский правитель Путин хочет показать миру предсказуемость НАТО, безнаказанно совершая военные преступления против Украины.
Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя массированный обстрел украинских городов 8 июля. "Путин передает привет саммиту НАТО, взрывая детскую больницу. Как будто требуется какое-то разъяснение, почему Украина должна иметь всю возможную поддержку сейчас и реальные гарантии безопасности в будущем", - написал он в микроблоге X.
Политик убежден, что сейчас необходимо показать Путину, что он ошибается, предоставив Украине лучшее западное оружие и сняв запрет на удары по военным объектам в РФ "так глубоко, как это необходимо".
Путину больше не нужно "проверять наш ответ". Он ожидает, что наш ответ будет слабым, и хочет, чтобы мир увидел, насколько мы предсказуемы", - объяснил он.
Массированный обстрел Украины: реакция мира
В США заявили, что российский удар по детской больнице в Киеве "доказывает ужасную цену российской агрессии, которую Путин готов заплатить в войне".
При этом в Белом доме говорят, что не собираются снимать ограничения на более глубокие удары по территории РФ из американского вооружения.
Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и США созвали на вторник, 9 июля, заседание Совета безопасности ООН.