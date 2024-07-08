Нужно доказать, что он ошибается, говорит политик.

Кремлевский правитель Путин хочет показать миру предсказуемость НАТО, безнаказанно совершая военные преступления против Украины.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя массированный обстрел украинских городов 8 июля. "Путин передает привет саммиту НАТО, взрывая детскую больницу. Как будто требуется какое-то разъяснение, почему Украина должна иметь всю возможную поддержку сейчас и реальные гарантии безопасности в будущем", - написал он в микроблоге X.

Политик убежден, что сейчас необходимо показать Путину, что он ошибается, предоставив Украине лучшее западное оружие и сняв запрет на удары по военным объектам в РФ "так глубоко, как это необходимо".

Видео дня

Путину больше не нужно "проверять наш ответ". Он ожидает, что наш ответ будет слабым, и хочет, чтобы мир увидел, насколько мы предсказуемы", - объяснил он.

Массированный обстрел Украины: реакция мира

В США заявили, что российский удар по детской больнице в Киеве "доказывает ужасную цену российской агрессии, которую Путин готов заплатить в войне".

При этом в Белом доме говорят, что не собираются снимать ограничения на более глубокие удары по территории РФ из американского вооружения.

Великобритания, Франция, Эквадор, Словения и США созвали на вторник, 9 июля, заседание Совета безопасности ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: