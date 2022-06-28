Помощник Путина Юрий Ушаков обрушился с критикой на итальянского премьера Марио Драги, заявившего, что российскому президенту откажут в участии саммита G20.
Ушакова цитирует пропагандистский ресурс ТАСС.
Участие в этой встрече уже определяет не Рим, а Индонезия, ответил Ушаков.
"Ну не Драги же определяет. Наверное, он забыл, что он уже не председатель (в G20). По инерции, наверное, с 2021 годом", - заявил представитель Кремля.
Ушаков также предложил дождаться визита в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, который председательствует в G20 в этом году.
Видодо в четверг прибудет в российскую столицу, где проведет переговоры с Путиным.
Накануне Драги на пресс-конференции после саммита лидеров "Большой семерки" заявил, что индонезийский лидер был категоричен по поводу участия Путина в предстоящем саммите G20.
США неоднократно пытались убедить Индонезию отказаться от данной идеи. Кроме того, Вашингтон предлагал отнять у России место в G20.
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