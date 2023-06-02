Там отметили, что научно невозможно объяснить лишь небольшую часть явлений.

В NASA впервые открыто рассказали о ходе исследований неопознанных аномальных объектов или явлений.

Спецгруппа по изучению неопознанных воздушных явлений, ранее называемых НЛО, созданная в июне 2022 года, провела первое публичное заседание и рассказала, что изучила более 800 сообщений о неопознанных летающих объектах, из которых только небольшая часть не поддается научному объяснению, передает Би-би-си.

"Нам поступают до 100 сведений в месяц о загадочных на первый взгляд явлениях", - сообщил директор Управления по разрешению аномалий Пентагона Шон Киркпатрик.

Видео дня

Но, по его словам, число явлений, которые "действительно являются аномалией" составляет всего до 5% от общего числа.

На заседании собравшимся показали ролик, снятый военным самолетом над западной частью США, на котором были хорошо видны движущиеся в небе точки света. На самом деле это оказался обычный гражданский самолет.

В отчете Пентагона за 2021 год отмечается, что из 144 наблюдений пилотов военных самолетов, сделанных с 2004 года, все, кроме одного остались необъяснимыми. Специалисты допускают возможность того, что эти объекты имеют внеземное происхождение.

Случаи фиксации НЛО

В апреле стало известно, что в США один из пассажиров самолета зафиксировал НЛО в форме сигары. Объект двигался с постоянной скоростью наравне с самолетом, а потом исчез в облаках.

Пассажир снял странный объект на камеру телефона, а потом распространил видео в сети. На кадрах видно, как серебристое прямоугольное пятно движется на той же высоте, что и самолет, приближается к облакам и исчезает.

Вас также могут заинтересовать новости: