Некоторые страны Европы лояльно относятся к России, хотя та и развязала против Украины полномасштабную войну.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск пристыдил страны ЕС, слишком озабоченные последствиями санкций против России, снимком с девочкой из Украины с оружием.

Соответствующее сообщение появилось на странице Туска в Twitter.

"Только не говорите ей, пожалуйста, что более жесткие санкции обойдутся Европе слишком дорого", - обратился он к коллегам в Евросоюзе.

С самого начала вторжения Российской Федерации в Украину Европейский Союз, США и другие развитые страны начали вводить санкции против государства-агрессора.

Сюда входит запрет на использование воздушного пространства, отключение от SWIFT, конфискация имущества олигархов и прочее.

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас ЕС готовит новый пакет санкций. В него потенциально может войти эмбарго на импорт российской нефти, которого уже давно требует Украина. Это решение не поддерживают в Германии и Венгрии.

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