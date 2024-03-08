На вооружении ВМС в бригаде морской авиации уже применяются изделия турецкого ВПК - знаменитые "Байрактары".

Украина уже готовит экипаж для корвета "Гетман Иван Мазепа", который сейчас строят в Турции для Военно-морских сил ВСУ. Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Военно-морские силы всегда тесно сотрудничали с представителями Турецкой Республики в оборонной сфере. Экипаж для одного из этих кораблей уже проходит подготовку безотносительно того где и какую именно, для прохождения дальнейшей службы на этих кораблях", - подчеркнул он.

По его словам, не нужно забывать, что на вооружении ВМС в бригаде морской авиации применяются изделия турецкого ВПК - знаменитые "Байрактары". "Мы работаем с представителями этой страны достаточно плодотворно и давно. Еще до начала полномасштабного вторжения начали это делать", - подчеркнул Плетенчук.

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Также Плетенчук рассказал о возможных угрозах от России с моря. "Тенденция сохраняется. Сейчас Черное море уже фактически четвертые сутки свободно от присутствия там российских кораблей, а в Азовском море продолжает дежурить одна единица к северу от так называемого Крымского моста", - сказал он.

По его словам, учитывая то, что фактически ракетоносители базируются постоянно в восточной части Черного моря, то, конечно, усложнена для них процедура подготовки к обстрелам. "Мы стараемся максимально оперативно получать информацию об их выходах в море, передвижениях", - подчеркнул спикер ВМС Украины.

Плетенчук также рассказал, что ситуация в Средиземном море с российскими судами "вообще интересная". По его словам, там есть корабли, которые входят в ЧФ РФ, но не смогли вернуться в пункты базирования через турецкие проливы, которые у нас называют Босфор и Дарданелла, из-за запрета прохода через пролив боевых единиц воюющих стран.

"Конечно, из той акватории нанести огневое поражение по территории Украины для врага фактически невозможно. Такой практики не было. Потому что для этого российские ракеты должны пересечь воздушное пространство стран НАТО, а это, согласно международному праву, фактически является таким прецедентом, который может трактоваться как нападение. Поэтому таких случаев не было", - рассказал Плетенчук.

При этом отметил, что эти российские корабли пополняют свои запасы горючего благодаря так называемому "сирийскому экспрессу" - из портов РФ отправлялись суда обеспечения через Босфор в пункт базирования в Тартусе, где существует военно-морская база РФ.

Визит Зеленского в Турцию

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турции.

Зеленский встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить темы Формулы мира, организации Саммита мира, безопасности судоходства в Черном море, глобальной продовольственной стабильности, а также освобождения украинских пленных и политических заключенных, которые удерживаются российским государством.

Также отдельное внимание во время визита будет приковано к совместным проектам в оборонно-промышленной сфере.

При этом Зеленский посетит верфи, на которых идет строительство корветов для ВМС Украины, встретится с представителями турецких оборонных компаний.

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