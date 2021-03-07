Республиканцы говорят, что невозможно не использовать имя Трампа, поскольку он слишком популярен.

Бывший президент США Дональд Трамп требует от Республиканской партии прекратить использовать его имя и образ для сбора средств республиканцам, которые поддержали его импичмент.

Об этом сообщает Politico.

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Один из советников Трампа заявил, что экс-президент остается преданным Республиканской партии и выбирает консерваторов, исповедующих принцип «Америка превыше всего», но «это никому — ни друзьям, ни врагам — не позволяет использовать его имя без разрешения".

Адвокаты Трампа прислали три письма в Национальный комитет Конгресса и Национальный республиканский сенатский комитет с требованием не использовать имени 45-го президента США.

Как пишет издание, Трамп был в ярости из-за того, что это делают организации, которые проводят кампанию по сбору средств для республиканцев, которые проголосовали за его импичмент.

В то же время республиканцы говорят, что невозможно не использовать имя Трампа, поскольку он слишком популярен.

"Если Трамп действительно хочет помочь перевернуть Конгресс, он должен быть щедрым. Однако его команда видит это иначе", — заявили они изданию.

Импичмент: что известно о деле

Палата представителей Конгресса США 13 января 2021 года объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Его обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые состоялись 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, который подвергнут импичменту после ухода с поста.

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Автор: Елена Коваленко