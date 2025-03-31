Президент США должен переходить к более жестким действиям, потому что глава Кремля остается глухим к призывам прекратить огонь, считает Лещенко.

Президент США Дональд Трамп не доволен поведением российского диктатора Владимира Путина, потому что в конце апреля будет 100 дней президентства американского лидера, а режима прекращения огня в войне России против Украины до сих пор нет. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в эфире "Единые новости".

В частности, у него спросили, насколько удачной может быть новая попытка Трампа достучаться до Путина согласиться на прекращение огня.

"Понятно, почему Трампу не нравится это все поведение Путина. Потому что 100 дней президентства будут уже в конце апреля, через месяц, а результата нет", - отметил Лещенко.

Видео дня

Советник руководителя ОП обратил внимание, что на выходных с Трампом встречался президент Финляндии Александр Стубб, который сообщил, что "20 апреля как возможная дата прекращения огня была бы очень удобна для всех". В частности, это будет символический день, потому что будет отмечаться Пасха, и со дня инаугурации Трампа пройдет три месяца.

"И соответственно, Трампу эта дата может зайти, но, чтобы она зашла, надо, чтобы глухим не был так же Путин, а Путин на сегодняшний день демонстрирует совершенно другой подход, и Трампу это не нравится. Потому что при всем его возможном уважении, интересе и заинтересованности в Путине, это не должно противоречить его глобальной линии, линии на то, что он пришел, и война остановилась", - сказал Лещенко.

По его словам, те преграды, которые создает Путин, точно Трампу не нравятся.

"Поэтому, я думаю, он будет идти еще более жестко в своей риторике, но нам надо не риторика, нам надо действия. Если будут наложены эти санкции, то они, конечно, должны привести Путина в чувство", - подчеркнул Лещенко.

Отдельно советник руководителя ОП напомнил, что делегация Украины направлялась в Саудовскую Аравию на переговоры с более скромным предложением, чтобы попытаться достичь перемирия в воздухе и на море. В то же время тогда государственный секретарь США Марко Рубио после звонка к Трампу предложил попробовать ввести перемирие еще и на суше.

"Украина сказала: мы не против, мы только не верим Путину, потому что мы уже это уже проходили... Мы не против, давайте, вам карты в руки. Мы не будем преградой. Но это ваша инициатива, которую вы теперь должны согласовать с Россией. Они, собственно, получили от нас этот мандат, но мы видим, что со стороны России такого согласия нет, и теперь для Трампа это вопрос личного политического достоинства. Я думаю, что он должен переходить к более радикальным действиям только потому, что Путин глух к его призывам, а надо действовать", - убежден Лещенко.

Трамп угрожает санкциями Путину: что известно

По данным телеканала NBC News, Трамп отстаивает позицию, что если кровопролитие в войне в Украине не будет остановлено и если он придет к выводу, что в этом виновата именно Россия, то он намерен ввести вторичные тарифы на всю нефть из России. Речь идет о том, что компании и страны, которые будут покупать российскую нефть, не смогут вести бизнес в США.

Трамп заявил, для Путина есть "психологический дедлайн" на то, чтобы согласиться прекратить огонь в Украине. Позже президент заявил, что доверяет Путину. По его убеждению, российский лидер не откажется от намерения заключить соглашение о мире в войне против Украины.

По данным финского издания Yle, президент Финляндии Александр Стубб сообщил детали своего визита в США и встречи с Трампом. В частности, американский президент интересовался, можно ли доверять Путину. Как утвердительно Стубб ответил Трампу, российскому диктатору доверять нельзя.

Вас также могут заинтересовать новости: