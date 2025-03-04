Сообщается, что Трамп хочет объявить о подписании соглашения во время выступления перед Конгрессом.

Администрация президента США Дональда Трампа и Украина уже сегодня готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Как отмечается, Трамп сообщил своим советникам, что он хочет объявить о подписании соглашения во время выступления перед Конгрессом в ближайшие часы.

Вместе с тем источники предупредили, что соглашение еще не подписано, и ситуация может измениться.

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В издании напомнили, что сделка была приостановлена 28 февраля после ссоры в Овальном кабинете между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

На той встрече Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обрушились с критикой на Зеленского, заявив, что ему следует поблагодарить США за поддержку, а не просить о дополнительной помощи.

Соглашение о полезных ископаемых с США - актуальное

Напомним, накануне член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Брайан Фитцпатрик заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Штатами будет подписано в ближайшее время.

"Я только что имел длительную и продуктивную беседу тет-а-тет с руководителем администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы. Это соглашение о добыче полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время".

Конгрессмен заверил, что подписание соглашения приведет к долгосрочному экономическому партнерству между Вашингтоном и Киевом, что, в конце концов, "естественным образом приведет к помощи в сфере безопасности".

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