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Трамп рассказал о пяти друзьях, погибших из-за коронавируса

14:55, 15 мая 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Двое из них были его близкими друзьями, передает Boston 25 News.

Глава государства рассказал об этом 14 мая на встрече с работниками медицинского учреждения в штате Пенсильвания. По его словам, умершие были достаточно пожилыми людьми с лишним весом и не лучшим здоровьем.

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Он высказался и по поводу сравнения COVID-19 c обыкновенной простудой. «Можно говорить что угодно, но я никогда не терял знакомых из-за простуды», — подчеркнул президент, выступая перед американцами.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом — это самый высокий показатель среди всех государств мира. Всего в стране более 85 тысяч человек скончались в результате заражения SARS-CoV-2.

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