Единственный вариант гарантий безопасности - это миротворцы под эгидой ООН, считает Ступак.

Стоит осторожно оценивать разговор между Трампом и Путиным и не считать, что в нем идет речь о "предательстве" Украины. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак.

"Без общения Трампа с Путиным никакие переговоры не начались бы. Надо как-то этот процесс сдвигать с мертвой точки, Зеленский не будет напрямую звонить Путину. Должен быть какой-то человек, которому доверяют, который может начать этот процесс. Поэтому измену не разгоняем", - сказал Ступак.

Он добавил, что сейчас обе стороны будут заниматься вопросом личной встречи представителей России и Соединенных Штатов. Он отметил, что такая встреча может пройти "через несколько недель", в частности в марте.

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"Я считаю, будет несколько встреч. Которые будут определять - когда, в какой локации, где будут вестись мирные переговоры. Определить состав делегации, определить исходные условия - с чего начинается разговор. Это процесс долгий, но Дональд Трамп очень хочет быстрых решений. Он очень сильно хотел бы в качестве приза за свою вторую каденцию получить Нобелевскую премию мира, как в свое время ее получил Барак Обама", - добавил Ступак.

Он также высказался по вопросу гарантий безопасности для Украины. По словам эксперта, в ближайшее время вступление в НАТО Украине "не светит". Ступак отметил:

"По меньшей мере семь стран выступают против членства Украины. Этого более чем достаточно, чтобы поставить крест на наших надеждах стать членом НАТО. Ведь нужно согласие всех 32 членов Альянса, пока нам это не светит".

В то же время он добавил, что единственным вариантом гарантий безопасности для Украины могут быть миротворцы, которые придут под эгидой ООН. Он также подчеркнул, что речь идет не только о военных из европейских стран.

"Это будет сборная солянка: представители стран, которым Украина доверяет - страны Балтии могут отправить своих солдат, Великобритания, Польша возможно со временем захочет. Плюс с российской стороны те, кто России доверяет. Это может быть Беларусь, Казахстан, Индия, Китай, африканские страны. Вопрос денег - кто будет платить за этот миротворческий банкет. По предварительным оценкам, 40 тысяч миротворцев будут стоить требовать около 30 млрд долларов. А нам надо не 40 тысяч, президент говорит о 150-200 тысяч", - пояснил Ступак.

Мирные переговоры: что известно

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По данным Financial Times, сейчас оба президента намерены обеспечить прекращение боевых действий до одной из двух дат - Пасхи, которую в этом году празднуют 20 апреля, или же 9 мая.

Между тем журналисты The New York Times отмечают, что Трамппоставил Украину в неудобное положение своим звонком к Путину. Журналисты отмечают, что этот разговор ознаменовал конец американских усилий по дипломатической изоляции России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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