Его разыскивает полиция.

Сегодня вечером в Брюсселе мужчина открыл стрельбу на улице, убив несколько человек. Об этом пишет газета Het Laatste Nieuws.

Стрельба произошла около 19:15 в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна, где проходит футбольный матч Бельгия-Швеция. По данным СМИ, преступник застрелил одного человека в подъезде, а еще двоих - в такси. По словам очевидцев, он кричал "Аллаху акбар".

Сообщается, что две жертвы были одеты в майки в цветах шведского флага. На опубликованном в сети видео можно увидеть мужчину в флуоресцентной оранжевой куртке и белом шлеме, который останавливает скутер и начинает стрелять. Несколько человек забегают в жилой дом, однако он следует за ними и снова открывает огонь. Одна из жертв падает, после чего он стреляет в нее.

Также в сети распространяется видео, на котором мужчина говорит, что застрелил троих шведов, поскольку является членом "Исламского государства" и "мстит за смерть мусульман".

Министр внутренних дел Аннелис Верлинден заявила, что правоохранители сейчас выслеживают преступника.

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