По словам "азовца", все военнослужащие РФ, которые сейчас воюют на территории Украины, полностью изолированы от информации.

Российские спецслужбисты были шокированы эрудированностью "азовцев" и не понимали, почему пропаганда РФ не совпадает с реальностью.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук рассказал начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич "Тавр", который вернулся из российского плена.

По его словам, после выхода из Азовстали он и еще некоторые пленные находились в колонии в Еленовке. Там первые четыре дня их охраняли ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) и охранники из "каких-то заведений Ростова или Таганрога". Общались они с работниками российской ФСБ и ГРУ.

"К нам отношение было очень нормальное. Кормили мало, да, но нас тогда не били, а допросы можно назвать общением. Когда ты заходишь в тюрьму или колонию (для меня это был новый опыт), ты раздеваешься полностью и тебя фотографируют (татуировки и тп.). Они (российские военные - УНИАН) настолько были разочарованы, что у нас нет свастики! Мне даже стало немножко стыдно, что я их так разочаровал (шутит)," - поделился "Тавр".

Далее "азовец" рассказал, что когда оккупанты не увидели у украинцев татуировки ни свастики, ни Гитлера, то поинтересовались: "Что же по нацизму?"

"Я говорю: "А при чем тут нацизм?" Они спрашивают меня: "Бандера, Шухевич - герои?" Я говорю: "Да, для меня Шухевич герой. Потому что он с 16 лет до последнего воевал. Лично для меня именно герой Шухевич, потому что он военный. Не политик, а военный, для меня он герой". На что они мне говорят, что Шухевич "командовал батальоном Вермахта некоторое время". Я объяснил, что у них была договоренность с нацистской Германией, что они деоккупируют Украину. После чего, Бандеру посадили в тюрьму, а батальон Шухевича расформировали. Его отвезли в тюрьму, во время чего он выскочил из поезда на ходу. Тогда Шухевич создает УПА - Украинскую повстанческую армию - и начинает воевать и против нацистской Германии, и против Советского Союза - то есть за свободную Украину. Так что это не нацизм, а украинский национализм". Они (российские военные - УНИАН) были удивлены!"- пояснил Кротевич.

Далее украинский защитник пояснил, что в "Азове" весь офицерский состав - большинство молодые ребята. И оккупантов очень удивляло, что "азовцы" - эрудированные, образованные и так отвечали.

"Я говорил на русском языке, чтобы они понимали, что я говорю. Один из военных спросил меня: "Вы такой молодой человек, вы эрудированный, мы видим, что вы не нацист и нацизм не поддерживаете, как так получилось, что вы здесь?" На что я ответил: "Я украинский военнослужащий. Вы напали на мою страну. Я ее обороняю. Вот так и получилось", - поделился Кротевич.

По словам "азовца", все военнослужащие РФ, которые сейчас воюют на территории Украины, полностью изолированы от информации.

"Они сами действительно были очень удивлены! Новости, которые мы им рассказывали... Они абсолютно изолированы от информации. Я их спрашивал: "Герасимова сняли с поста?" (в то время была такая информация), а они говорят: "Мы не знаем". То есть мы новости знали больше, чем они", - пояснил "азовец".

Освобождение пленных из"Азовстали"

Как писал УНИАН, 21 сентября стало известно, что Украина освободила из плена 215 человек. Среди освобожденных защитников были беременные женщины (Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая).

200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За життя" и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене.

По условиям обмена с РФ командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега должны находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны. 3 октября защитники "Азовстали", которые находятся в Турции, встретились со своими семьями

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди освобожденных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донетчине. Освобожденные командиры уже прошли в Турции медицинские осмотры.

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