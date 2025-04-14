В то же время, высокая представительница ЕС Кая Каллас заявляет, что Украина нуждается в большей поддержке.

В Европейском Союзе уже собрали две трети от суммы, необходимой на закупку снарядов на нужды Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокая представительница ЕС Кая Каллас сказала перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Люксембурге, отметив, что сумма, которую необходимо собрать, составляет 5 миллиардов евро.

"Мы видим наиболее смертоносные атаки в этой войне. Гражданские гибнут. И конечно, уже прошел один месяц после начала этого периода, когда Украина согласилась на безусловный режим прекращения огня. Мы этого не видели с российской стороны. Понятно, что мы должны больше поддерживать Украину. И я рада видеть, что мы уже имеем вместе две трети для моей инициативы по боеприпасам. Но, конечно, мы должны делать больше", - подчеркнула Каллас.

По ее словам, в этом году европейские страны уже обязались выделить на поддержку Украины 23 млрд евро. Эта сумма больше, чем в прошлом году.

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"Но мы также должны оказывать давление на Россию для того, чтобы она прекратила эту войну", - добавила Каллас.

Также у нее спросили мнение по поводу заявления будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении предоставить Украине ракеты Taurus после российской ракетной атаки на город Сумы.

"Каждая страна-член предоставляет то, что может дать. Но я думаю, что сообщение очень четкое - мы должны делать больше, чтобы Украина могла себя защищать, и гражданские не должны умирать", - отметила Каллас.

Вместе с тем, у нее спросили, какие последствия в ЕС готовы подготовить для России за ее атаки.

"Мы собираемся это обсудить, но, я думаю, что сейчас мы должны оказывать максимальное давление на Россию, чтобы война действительно прекратилась. Потому что для того, чтобы стремиться к миру - нужны двое. А чтобы стремиться к войне - нужен только один. И мы видим, что Россия действительно хочет войны. И все те, кто хочет остановить убийства, должны действительно оказывать максимальное давление на Россию", - отметила Каллас.

Оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Каллас со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского отмечала, что общая потребность Украины в боеприпасах оценивается в 2 миллиона снарядов, для этого надо собрать сумму объемом 5 млрд евро. В начале апреля в ЕС было более 50% от нужной суммы.

Ранее стало известно, что будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия готова отправить Украине ракеты большой дальности Taurus. Как пишет FT, при этом Мерц не только дал понять, что пришло время поставлять ракеты Taurus украинцам, но и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост.

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