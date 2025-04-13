Одним из погибших детей оказался шестиклассник Максим Мартыненко из Старосельского лицея.

В воскресенье, 13 апреля, в результате российского удара по Сумам погибла целая семья. Из-за оккупантов оборвались жизни семьи Мартыненко из Старого села - мужчины, женщины и их сына Максима, сообщает пресс-служба Старосельского лицея.

"Коллектив учителей, работников и учащихся лицея глубоко скорбит по поводу трагической гибели ученика 6 класса Максима Мартыненко и его родителей. Наши сердца разбиты сегодняшним известием. Как жаль, что больше никогда не встретимся в стенах родного лицея. Царство небесное и вечный покой", - сказано в сообщении.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили, что по состоянию на 18:00 количество жертв российского ракетного удара Сумам возросло до 34 человек, включая двух детей. Среди 117 пострадавших были 15 детей.

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Реакция на удар по Сумам

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на удар по Сумам, сказав, что "только сволочь" может так поступать в Вербное воскресенье по оживленной улице. Он заявил, что нужна жесткая реакция мира - всех, кто хочет окончания войны.

На удар по Сумам также эмоционально отреагировали европейские лидеры и посол США в Украине Бриджит Бринк. А спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлогг сказал, что удар России по Сумам "переходит все границы приличия".

В то же время Генштаб и 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ поклялись отомстить России за Сумы. Военные пообещали, что будут уничтожать противника с особой яростью, везде, где бы ни были оккупанты, их военные объекты, вооружение и техника.

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